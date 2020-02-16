موقع دعم مصر يواصل حل مشكلات تحديث بطاقات التموين.. تفاصيل

تحديث بطاقات التموين وذلك بهدف حل مشكلات المواطنين حول الأمر. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال طلبات المواطنين عبر موقع دعم مصر حول تسجيل رقم الهاتف عبر الخانة الخاصة داخل موقع دعم مصر









- تحديث تحديث بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

وطالبت الوزارة من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون الصرف، بسرعة الدخول على موقع دعم مصر وتحديث البيانات الخاصة بهم.





- خطوات تحديث رقم الهاتف داخل موقع دعم مصر

ويتم الدخول على موقع دعم مصر والضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إدخال الرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية، ثم إدخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول وذلك داخل موقع دعم مصر





- الوزارة تناشد المواطنين عبر موقع دعم مصر

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية. وتهيب وزارة التموين في بيان بالمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذين يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون الصرف، الدخول على موقع دعم مصر





- مجلس الوزراء يوضح أهمية موقع دعم مصر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وقف البطاقات التموينية حال عدم تحديث أصحابها بياناتهم بإضافة أرقام الهواتف الخاصة بهم عبر موقع دعم مصر الرسمي.





- التموين توضح دور موقع دعم مصر

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف البطاقات التموينية حال عدم تعديل بيانات البطاقات التموينية على الموقع الرسمي لتحديث البيانات داخل موقع دعم مصر ، مُوضحةً أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، لافتةً إلى أن الهدف من تسجيل أرقام الهواتف هو استكمال بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.





- موقع دعم مصر منذ أول فبراير

وتم طرح موقع دعم مصر منذ بداية شهر فبراير الجاري، لإضافة رقم الهاتف من خلال الموقع، لمن يرغب في تحديث بيانات البطاقات التموينية، من خلال الدخول عبر رابط الموقع الإلكتروني " tamwin.com" لإضافة رقم الهاتف، ثم إدخال رقم البطاقة التموينية، والرقم القومي لصاحب البطاقة، ويتم تحديد المحافظة، وتظهر بالنهاية خانة لإضافة رقم الهاتف ويتم إضافته والحفظ.





وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة و موقع دعم مصر





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