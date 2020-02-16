التربية والتعليم تعلن إجراءات مواجهة كورونا بـ 55 ألف مدرسة ..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن منظومة التعليم فى مصر كبيرة جدا وبها أشخاص مخلصون، مضيفا أن الوزارة تعطي تعليمات مشددة للمديريات التى بدورها تنقل هذه التعليمات الى المدارس.





وأضاف الدكتور طارق شوقى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أن بصفة يومية يكون فى المدارس تطهير وزيارة الدكاترة وحث الطلاب على النظافة الشخصية والعمل على ضبط المفاهيم المغلوطة.





وتابع وزير التربية والتعليم، أن الطلاب فى المدارس يستمعون إلى التعليمات وينفذها بنسبة كبيرة هذه المرة، موضحا أن الطالب الذي يشعر بأعراض أي مرض علية عدم الاختلاط بالآخرين.





وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن دور ناظر المدرسة والقيادات الموجودة على الأرض مهمة جدا لاتخاذ القرار المناسب.





وأشار إلى أن التهوية فى الفصول شيء أساسي، مضيفا أن مشكلة الكثافة بين الطلاب فى الفصول تكون مشكلة فى جودة العملية التعليمية وأشياء أخري كثيرة.