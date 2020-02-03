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توك شو

وزير التربية والتعليم: تأجيل الدراسة بسبب كورونا شائعة..فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:37 م
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد تأجيل للدراسة بسبب فيروس كورونا، مضيفا أن ليس هناك ما يستدعي تأجيل الدراسة

وأضاف الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، ان جميع المؤسسات المصرية تأخذ حذرها من فيروس الكورونا.

وتابع وزير التربية والتعليم، ان الأخبار الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي كاذبة وليس لها صلة بالوزارة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، ان هذه الشائعات الخاصة بتأجيل الدراسة لم تكن الأولى من نوعها هذا العام ولكن هذه الشائعات تترد  منذ فترة

وأشار إلى أن، الدولة المصرية مهتمة جدا بالصحة والتعليم، موضحا أن الوزارة أرسلت تعليمات للموجهين بالمدارس والمديريات بالاهتمام بالطلاب وبحالتهم الصحية دائما.
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