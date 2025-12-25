ياسمين الخطيب تطلب الدعاء من جمهورها في أجواء كريسماس

طلبت الإعلامية ياسمين الخطيب الدعاء لها عبد منصات التواصل الاجتماعي«الفيس بوك»، وسط أجواء من خلالها بأجواء احتفالية دافئة تزامنًا مع موسم الكريسماس.

ونشرت الخطيب صورة لها بجوار شجرة ،«أتمنى أن يشفينا هذا الكريسماس ويلطف ويفاجئنا».

وفي سياق متصل علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على تصريحات الإعلامية ياسمين عز، على الأخيرة بشأن الفنان محمد صبحى.

مش طايقة الفيلم.. ياسمين الخطيب تهاجم المدافعين عن فيلم الست

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “تدهشني الضجّة المُثارة حول ما قيل عن الفنان الكبير محمد صبحي”.

وتابعت متسائلة: “لماذا يهتم الناس برأي امرأة تظن أن تمام إكرام الزوج يكون بإعطائه نصف الفرخة، الماذا يهتم الناس بما تقوله امرأة بعقل فرخة، بل بلا عقل!”.

واختتمت: “والله لو عملنالها أشعة على المخ، هانلاقي الجمجمة فاضية”.