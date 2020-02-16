ندوة لسيدات مستقبل وطن في بورسعيد لنشر الوعي الصحي

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد ندوة حول نشر الوعي الصحي لدى السيدات ، تحت رعاية عادل اللمعي امين الحزب بالمحافظة .





وأكد شيماء بهير امينة المرأة ببورسعيد ، ان الندوة اشرف علي تنظيمها نشوى الزيات امينة المرأة بقسم المناخ ، في إطار سعي الحزب لنشر الوعي الصحي بين الأمهات، والتعرف على بعض القضايا المثارة حاليًا تخص الصحة للأسرة المصرية، وكيفية التعامل معاها ، من خلال ندوة بحضور الدكتورة ريهام الزيات مسئولة الطب الوقائي بمديريه الصحه ببورسعيد، و التي بدأت بالتحدث عن فيروس كورونا و استعدادات الطب الوقائي ببورسعيد لمواجهة تداعيات الازمه .





و شددت الدكتورة ريهام الزيات ، مسئولة الطب الوقائي ، على المواطنين باستعمال وسائل الوقاية البسيطة كغسيل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، وأنه كلما كان لدينا جهاز مناعة قوي يكون لدينا القدرة علي مواجهة الفيرس، متابعا:" طول ما جهاز المناعة قوي يصعب علي الفيروس أن يدخل الجسم ويكمل فيه دورته بالإصابة" .





وأوضحت الزيات ، أن هناك عادات سلبية منتشرة فى المجتمع وبمثابة العرف لابد من القضاء عليها لمنع انتشار العدوى وانتقال الفيروس بين المواطنين، تتمثل هذه العادات فى المصافحة باليد ثم العناق، وتبادل القبلات، كل هذا يمكن أن يتسبب في نقل العدوى بينهم.





واكدت الزيات ان جميع المستشفيات ببورسعيد رفعت درجة الاستعداد لاستقبال اي حالة مصابه لا قدر الله و مجهزة للتعامل معها .





و حول الكشف عن ظهور احد الحالات المصابة بمصر أكدت مسئوله الطب الوقائي، ان التعامل مع الموضوع بشفافية و مكاشفة شئ جيد و خاصه وجود آليات لاكتشاف الحالات المصابة و وجود أماكن عزل مخصصه للمصابين .





وأشارت مسئولة الطب الوقائي، إلى أن فترة الحضانه للفيروس 14 يوما ومن الممكن ان يتعرض الإنسان للعدوى خلال هذه الفترة، مطالبا بسرعة استشارة الطبيب إذا ظهرت علي الشخص أي من العلامات سالفة الذكر ، بعد اختلاطنا بشخص مصاب قادم من الدول المصابة بالفيروس، الذى ينتقل عن طريق الرزاز فقط بل يمكن أن ينتشر عن طريق العين.





وأكدت الزيات علي ضرورة الإكثار من شرب الماء حتى نقي أنفسنا من اي إصابات، حيث ان الفيروس يعيش في سقف الحلق، وانه بالفعل يتواجد باللوز بشكل مخيف .





وأوضحت الزيات، أعراض الإصابة بالفيروس وقالت هى" الرشح والحكة وارتفاع درجات الحرارة والتى قد تصل إلى 40 درجه وتكسير في العظام" بجانب حدوث بعض المضاعفات لبعض الأشخاص من أصحاب المناعه الضعيفه والتى تتخطى اعمارهم 60 عاما أو أقل من خمسة أعوام، لافتا أنه من الممكن أن يتسبب الفيروس في حدوث إلتهاب رئوي أو فشل الكليتين.





اقرأ مع الخبر







