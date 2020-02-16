AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ندوة لسيدات مستقبل وطن في بورسعيد لنشر الوعي الصحي

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:50 م
ندوة لسيدات مستقبل
ندوة لسيدات مستقبل وطن في بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد  ندوة حول نشر الوعي الصحي لدى السيدات ، تحت رعاية عادل اللمعي امين الحزب بالمحافظة .

وأكد شيماء بهير امينة المرأة  ببورسعيد ، ان الندوة اشرف علي تنظيمها نشوى الزيات امينة المرأة بقسم المناخ ، في إطار  سعي الحزب  لنشر الوعي الصحي بين الأمهات، والتعرف على بعض القضايا المثارة حاليًا تخص  الصحة للأسرة المصرية، وكيفية التعامل معاها ، من خلال ندوة  بحضور الدكتورة ريهام الزيات مسئولة الطب الوقائي بمديريه الصحه ببورسعيد، و التي بدأت بالتحدث  عن فيروس كورونا و استعدادات  الطب الوقائي ببورسعيد لمواجهة تداعيات الازمه . 

و شددت  الدكتورة ريهام الزيات ، مسئولة الطب الوقائي  ، على المواطنين باستعمال وسائل الوقاية البسيطة كغسيل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، وأنه كلما كان لدينا جهاز مناعة قوي  يكون لدينا  القدرة علي مواجهة الفيرس، متابعا:" طول ما جهاز المناعة قوي يصعب علي الفيروس أن يدخل الجسم ويكمل فيه دورته بالإصابة" .

وأوضحت الزيات ، أن هناك عادات سلبية منتشرة فى المجتمع وبمثابة العرف لابد من القضاء عليها لمنع انتشار العدوى وانتقال الفيروس بين المواطنين، تتمثل هذه العادات فى المصافحة باليد ثم العناق،  وتبادل القبلات، كل هذا يمكن أن يتسبب في نقل العدوى بينهم.

واكدت الزيات ان جميع المستشفيات ببورسعيد رفعت درجة الاستعداد لاستقبال اي حالة مصابه لا قدر الله و مجهزة للتعامل معها .

و حول الكشف عن ظهور احد الحالات المصابة بمصر أكدت مسئوله الطب الوقائي، ان التعامل مع الموضوع بشفافية و مكاشفة شئ جيد   و خاصه وجود آليات لاكتشاف الحالات المصابة و وجود أماكن عزل مخصصه للمصابين . 

وأشارت  مسئولة الطب الوقائي، إلى أن فترة الحضانه للفيروس 14 يوما ومن الممكن ان يتعرض الإنسان للعدوى خلال هذه الفترة، مطالبا بسرعة استشارة الطبيب إذا ظهرت علي الشخص أي من العلامات سالفة الذكر ، بعد اختلاطنا بشخص مصاب قادم من الدول المصابة بالفيروس، الذى ينتقل عن طريق الرزاز فقط بل يمكن أن ينتشر عن طريق العين.

وأكدت الزيات علي ضرورة الإكثار من شرب الماء  حتى  نقي أنفسنا من اي إصابات، حيث ان الفيروس يعيش في سقف الحلق، وانه بالفعل يتواجد باللوز بشكل مخيف .

وأوضحت الزيات، أعراض الإصابة بالفيروس وقالت هى" الرشح  والحكة وارتفاع درجات الحرارة والتى قد تصل إلى 40 درجه وتكسير في العظام" بجانب حدوث بعض المضاعفات لبعض الأشخاص من أصحاب المناعه الضعيفه والتى تتخطى اعمارهم 60 عاما أو أقل من خمسة أعوام، لافتا أنه من الممكن أن يتسبب الفيروس في حدوث إلتهاب رئوي أو فشل الكليتين.

اقرأ مع الخبر


ندوة لسيدات مستقبل وطن في بورسعيد لنشر الوعي الصحي
ندوة لسيدات مستقبل وطن في بورسعيد لنشر الوعي الصحي
ندوة لسيدات مستقبل وطن في بورسعيد لنشر الوعي الصحي
ندوة لسيدات مستقبل وطن في بورسعيد لنشر الوعي الصحي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تنفي شائعة إنفلونزا الخنازير.. وتؤكد: نزلات برد عادية

هل ماتت الطفلة جنى بـ إنفلونزا الطيور .. الصحة تجيب

مجرد نزلة برد.. منظمة الصحة العالمية: لا يوجد ما يسمى بـ إنفلونزا الخنازير

انطلاق فعاليات مبادرة الحد من انتشار العدوى في شمال سيناء

إجراءات وقائية بالإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

أستاذ جامعي يحذر من العناق والقبلات بعد انتشار فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أزمة جديدة.. انتقادات لاذعة لأغنية «عمو فهد» بسبب الكلمات الخارجة.. تفاصيل

يوم عيد ميلاده.. تعرض وكيل لجنة الشباب بالبرلمان لوعكة صحية

أخبار النادي الأهلي.. طاقم نرويجي لمباراة السوبر المصري.. حقيقة استضافة استاد القاهرة لقاء صن داونز

المنع نهائي ولا رجعة فيه.. هاني شاكر يتحدى مطربي المهرجانات.. شاهد

تجمع بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ زوجة محمد زيدان الثانية في عيد ميلادها

معلش جت متأخرة.. أحمد الفيشاوي يهنئ زوجته بـ عيد الحب على طريقته الخاصة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد