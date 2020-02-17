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ثقافة

وزير الثقافة ومحافظ أسوان يشهدان احتفالية افتتاح أسوان الدولى الثامن

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، إن مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون يعد أحد جسور التلاقي والحوار بين مختلف شعوب العالم، وتعكس فعالياته ملامح من ارث الحضارة الانسانية فى شتى انحاء الارض ، واضافت ان الفنون الشعبية جزء اصيل من ركائز وذاكرة المجتمعات مؤكدة انه بالابداع تحيا الامم وتتطور ، ووجهت التحية لكل من ساهم في دعم هذا الحدث الدولي المهم. 

ورحب اللواء اشرف عطيه محافظ أسوان بضيوف مصر والمحافظة، مؤكدا أن المهرجان بات احد العلامات البارزة بالمدينة، وثمن جهود الثقافة المصرية فى نشر التنوير بمختلف ربوع مصر مؤكدا دعم المحافظة لكافة الانشطة الابداعية التى تقام بها وتعمل على بناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع. 

من جانبه قال رئيس هيئة قصور الثقافة، إن فعاليات مهرجان اسوان الدولى للثقافة والفنون تضم العديد من الانشطة المتنوعة والتى تحتضنها مختلف الاماكن السياحية فى المحافظة الساحرة.

 وأضاف أن المهرجان يقام بمشاركة 14 دولة عربية واجنبية منها 7 دول تشارك للمرة الاولى هى الإمارات، فلسطين، المكسيك، بلغاريا، صربيا، سيريلانكا وروسيا ضيف الشرف الى جانب مصر، الجزائر، اليونان، المغرب،  السودان، بولندا ورومانيا.

وكانت  الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وعدد من القيادات الشعبية والتنفذية بالمحافظة قد شهدوا تتابع الفعاليات الاحتفالية لافتتاح مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثامنة، حيث قدمت 9 فرقت للفنون الشعبية التابعة لقصور الثقافة ووفود ١٣ دولة عربية وأجنبية تابلوهات فلكلورية على مسرح فوزى فوزى وسبقها افتتاح معرض للحرف التراثية وآخر للفنون التشكيلية بالاضافة الى كرنفال فنى بالملابس التقليدية للضيوف المشاركين بمنطقة السوق السياحى.
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