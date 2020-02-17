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منوعات

صدمة عريس.. عروس تتوفى بعد ساعات من حفل زفافها لهذا السبب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حاولت عروس أن تغلب السرطان ولكن لم يكتب عليها الانتصار في تلك المعركة، فقد فرق المرض الوحشي بينها وبين بداية حياتها الجديدة، فبعد ساعات من زواجها من شريكها في عيد الحب توفيت متأثرة بمرضها. 

تمت مراسم العرس بين السيدة "إيما درو" البالغة من العمر 45 سنة، على شريكها "دانيال سميث" في منزلها يوم الجمعة، بعد أسبوع من إخبارها بأنه لا يمكن فعل المزيد لعلاج حالتها، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية. 

أعدت حفل الزفاف وساعدها في تنظيم هذا اليوم عائلتها وأصدقائها في كل شئ من الحلقات إلى كيك حفل الزفاف، ووصف حفل الزفاف بأنه "بسيط وجميل". 

مر اليوم بسعادة ولكن مع شروق  شمس أول يوم زواج تدهورت الحالة الصحية للعروس، وتوجهت إلى مستشفى في حالة طوارئ، ولتفشل كل مخططاتها في قضاء شهر العسل. 

لينتهي الحال بوفاة العروس التي كانت تعاني من المرحلة الأخيرة للمرض اللعين، وكتبت صديقتها: "توفيت صديقتي وهي محاطة بحب من حولها وعاشت لحظات انتظرتها كثيرًا".
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