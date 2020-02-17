بعد مصافحته لـ ظريف.. كنديون يفتحون النار على جاستن ترودو

تعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو؛ لانتقادات واسعة عقب لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعد أسابيع من سقوط الطائرة الأوكرانية التي أودت بحياة عشرات الكنديين.





ووفقًا لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، عبر أسر الضحايا في كندا، عن استيائهم الشديد من المصافحة الحارة التي قدمها ترودو لـ ظريف، خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، فضلًا عن تبادل الأبتسامات والتحيات.





وقال النائب الكندي المحافظ بيتر كينت إن ترودو صافح ظريف بشدة، ما أدى إلى استياء أسر الضحايا، فيما وصف عدد من الكنديين، ترودو بـ"ذيل إيران" مشيرين إلى أن حكومة ترودو تتبع طهران.





وأكد الكنديون أنهم شعروا بخيبة أمل من قبل رئيس الوزراء. وقال رئيس فريق معهد ماكدونالد لورير: "أصبح ترودو الآن بمثابة داعم لظريف لتعزيز مكانته".





وردًا على هذه الانتقادات، قال ترودو إنه يعمل على تأمين صفقة مع الإيرانيين لإرسال الصناديق السوداء إلى فرنسا.





وأضاف: "لقد وعدت الأسر في كندا ببذل كل ما في وسعي للتأكد من حصولهم على رد، ولدينا تحقيق كامل وشفاف"، مؤكدا أنه أقنع وزير الخارجية الإيراني بمدى أهمية العمل معًا.