الدولار يسجل 15.60 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 17-2-2020

سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت انخفاضا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.70
و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.
سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2020 في البنوك
سعر الدولار والعملات الأجنبية
فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.60، وبيع : 15.70
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء : 16.90 وبيع : 17.01
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.36 وبيع : 20.48
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء : 15.88 وبيع : 15.99
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.21 وبيع : 14.31
سعر الريال السعودى
أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل شراء : 4.16 وبيع : 4.18
سعر الدينار الكويتى
بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء : 51.16 بيع : 51.52
سعر الدرهم الإماراتى
وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.24 ، وبيع : 4.27
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.23 وبيع : 2.24
سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.62 ، وبيع : 15.72
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.15 ، وبيع : 4.19
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 17-2-2020 شراء : 15.62 ، وبيع: 15.72
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.15 ، وبيع : 4.19