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اقتصاد

الدولار يسجل 15.60 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 17-2-2020

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2020  ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر،  سجلت انخفاضا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.70 

و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2020 في البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية

فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.60، وبيع : 15.70

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الاثنين شراء : 16.90 وبيع : 17.01

سعر الجنيه الاسترليني​
 
أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.36 وبيع : 20.48

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 15.88 وبيع : 15.99

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.21 وبيع : 14.31

سعر الريال السعودى​

أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.16 وبيع : 4.18

سعر الدينار الكويتى​

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء : 51.16 بيع : 51.52

سعر الدرهم الإماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.24 ، وبيع : 4.27

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.23 وبيع : 2.24

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.62 ، وبيع : 15.72

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.15 ، وبيع : 4.19


سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 17-2-2020  شراء : 15.62 ، وبيع: 15.72

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.15 ، وبيع : 4.19
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