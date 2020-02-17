الدولار يسجل 15.60 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 17-2-2020

سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت انخفاضا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.70





و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.





سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2020 في البنوك





سعر الدولار والعملات الأجنبية





فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :





سعر الدولار الأمريكي





سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.60، وبيع : 15.70





سعر اليورو​





بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الاثنين شراء : 16.90 وبيع : 17.01





سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.36 وبيع : 20.48





سعر الفرنك السويسرى​





وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 15.88 وبيع : 15.99





سعر الـ 100 الين اليابانى





أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.21 وبيع : 14.31





سعر الريال السعودى​





أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.16 وبيع : 4.18





سعر الدينار الكويتى​





بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء : 51.16 بيع : 51.52





سعر الدرهم الإماراتى





وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.24 ، وبيع : 4.27





سعر اليوان الصيني





وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.23 وبيع : 2.24





سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي





سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.62 ، وبيع : 15.72





سعر الريال السعودي في البنك الأهلي





سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.15 ، وبيع : 4.19









سعر الدولار في بنك مصر





سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 17-2-2020 شراء : 15.62 ، وبيع: 15.72





سعر الريال السعودي في بنك مصر





سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.15 ، وبيع : 4.19