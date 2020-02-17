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منوعات

بعد جمع تبرعات العلاج.. السرطان يودي بحياة مراهقة .. تفاصيل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:24 ص
بعد جمع تبرعات العلاج..
بعد جمع تبرعات العلاج.. السرطان يودي بحياة مراهقة
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هدير علاء
توفيت مراهقة في الرابعة عشر من عمرها بشكل مأساوي جراء إصابتها بنوع نادر من سرطان المخ، وذلك بعد وقت قصير من جمع تبرعات تُقدر قيمتها بحوالي 300 ألف جنيه إسترليني لتغطية تكاليف علاجها.

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تم تشخيص إصابة المراهقة "ليلي ويث"، وهي من مقاطعة "إسيكس" في إنجلترا، بالمرض منذ 5 أشهر، وأعلنت عائلتها أن المرض أودى بحياتها صباح يوم السبت الماضي.

وجاء هذا الخبر المأساوي بعد أسابيع قليلة من مساعدة صديقتها المقربة "ليلي كوتجروف"، البالغة من العمر 13 عامًا، في جمع مبلغ قدره 230 ألف جنيه إسترليني في غضون 7 أيام فقط لتغطية تكاليف علاجها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن طريق قيامها بإنشاء صفحة لجمع التبرعات على الإنترنت.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم جمع مبلغ قدره 78 ألف جنيه إسترليني عن طريق صفحة أخرى لجمع التبرعات.

الجدير بالذكر أن والدتها "ديانا ويث" أعلنت خبر وفاتها عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مخصصة لمعركة "ليلي" مع مرض السرطان، وأوضحت أن حالة ابنتها قد تدهورت وأصيبت بنوبة مرضية يوم الخميس الماضي نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وتوفيت بعد ذلك.
بعد جمع تبرعات العلاج.. السرطان يودي بحياة مراهقة .. تفاصيل
بعد جمع تبرعات العلاج.. السرطان يودي بحياة مراهقة .. تفاصيل
بعد جمع تبرعات العلاج.. السرطان يودي بحياة مراهقة .. تفاصيل
بعد جمع تبرعات العلاج.. السرطان يودي بحياة مراهقة .. تفاصيل
بعد جمع تبرعات العلاج.. السرطان يودي بحياة مراهقة .. تفاصيل
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