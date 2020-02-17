بعد جمع تبرعات العلاج.. السرطان يودي بحياة مراهقة .. تفاصيل

توفيت مراهقة في الرابعة عشر من عمرها بشكل مأساوي جراء إصابتها بنوع نادر من سرطان المخ، وذلك بعد وقت قصير من جمع تبرعات تُقدر قيمتها بحوالي 300 ألف جنيه إسترليني لتغطية تكاليف علاجها.





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تم تشخيص إصابة المراهقة "ليلي ويث"، وهي من مقاطعة "إسيكس" في إنجلترا، بالمرض منذ 5 أشهر، وأعلنت عائلتها أن المرض أودى بحياتها صباح يوم السبت الماضي.





وجاء هذا الخبر المأساوي بعد أسابيع قليلة من مساعدة صديقتها المقربة "ليلي كوتجروف"، البالغة من العمر 13 عامًا، في جمع مبلغ قدره 230 ألف جنيه إسترليني في غضون 7 أيام فقط لتغطية تكاليف علاجها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن طريق قيامها بإنشاء صفحة لجمع التبرعات على الإنترنت.





وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم جمع مبلغ قدره 78 ألف جنيه إسترليني عن طريق صفحة أخرى لجمع التبرعات.



