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أخبار العالم

الإمارات تصدر رخصة تشغيل لأول محطة نووية في الخليج

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت هيئة الرقابة النووية بالإمارات، اليوم، الاثنين، عن إصدار رخصة لتشغيل المفاعل الأول بمحطة براكة النووية، والتي تعتبر أول محطة نووية في الخليج العربي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فبموجب الرخصة أصبحت شركة نواة للطاقة، وهي صاحبة الرخصة، مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حمد الكعبي، خلال مؤتمر صحفي، إن "الترخيص الممنوح لمشغل المحطة، شركة نواة للطاقة، مدته 60 عاما"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف الكعبي، أن "شركة نواة للطاقة ستبدأ فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، مؤكدًا أنها "لحظة تاريخية مهمة لدولة الإمارات بعدما أصبحت أول دولة عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية".

يشار إلى أن محطات مشروع براكة الأربع ستوفر عند تشغيلها طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستحد من انبعاث ما يصل إلى 21 مليون طن من الغازات الكربونية كل عام، أي ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرقات. 
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