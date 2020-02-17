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محافظات

بـهتافات تحيا مصر.. العائدون من الصين يغادرون الحجر الصحي بمطروح

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
حالة من السعادة والفرح انتابت المصريين العائدين من ووهان بعد انتهاء  الحجر الصحي لهم  بأحد الفنادق بمدينة مرسى مطروح. 

كما تم تشغيل الاغاني الوطنية وقام المصريين العائدين من ووهان والأطقم الطبية التي كانت تتابع حالتهم  بترديد   تحيا مصر وهم رافعين، أعلام مصر احتفالًا بمغادرة الحجر الصحي.


يذكر ان المصريين العائدين من ووهان قد أنهوا بالفعل فترة بقاءهم تحت الملاحظة الطبية والوقائية لمدة ١٤ يومًا، وأن التقرير النهائي لحالتهم الصحية الطبية مستقرة، ولم يثبت على أحد منهم إصابته بفيروس كورونا، وجميعهم بحالة صحية جيدة.

كما أعلنت وزارة الصحة انه سيتم إعادة المكان الفندقي الذي كانوا يقيمون فيه إلى ما كان عليه بعد مغادرتهم وبعد انتهاء فترة الملاحظة. 
بـهتافات تحيا مصر.. العائدون من الصين يغادرون الحجر الصحي بمطروح
بـهتافات تحيا مصر.. العائدون من الصين يغادرون الحجر الصحي بمطروح
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