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أخبار البلد

مدير مستشفى النجيلة: حامل فيروس كورونا لدينا أجنبي الجنسية.. والنتائج سلبية.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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محمد غالي _ تصوير: ايهاب اشرف
 قال مدير مستشفى النجيلة الدكتور محمد علي، ان مستشفى النجيلة مكون من 25 طبيبا و48 ممرضة، مضيفا انهم يقيمون اقامة كاملة بداخل المستشفى.

واكد علي، في تصريحات لصدي البلد، انه الطاقم الطبي مدرب علي أعلي مستوي للتعامل مع الفيروسات والأوبئة وعلي رأسها كورونا و المستجد.

وأوضح مدير مستشفى النجيلا، ان المستشفى قادر علي استيعاب 80 مريضا، وبه أحدث الأجهزة من السونار واجهزة الاشعة التي أمدته بها منظمة الصحة العالمية، وبها 54 سرير عناية مركزة.

وأفاد علي، ان المستشفى به عزل كامل لكل غرفة علي حدة، مضيفا أن الحالة الحاملة لفيروس كورونا بالمستشفى اجنبي الجنسية، بصحة جيدة وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له، والتي أثبتت سلبية نتائجها.

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