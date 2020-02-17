بعد إعلان الشركات المنفذة للمشروع.. كل ما تريد معرفته عن محطة الضبعة النووية





أعلنت شركة «أتوم ستروي إكسبورت» القسم الهندسي لشركة «روساتوم» النووية الروسية، عن اختيار ثلاث شركات من إجمالي 10 شركات مقاولات مصرية تقدمت للفوز بثلاث مناقصات خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية.





تضمنت المناقصات فوز شركة «بتروجيت» بمناقصة تنفيذ مجمع الأعمال خلال الفترة التحضيرية لبناء منشآت الموقع في محطة الضبعة النووية، وفازت شركة «حسن علام» بمناقصة إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر التابعة لمحطة الضبعة النووية، بينما حصلت شركة المقاولون العرب على مناقصة التسوية الرأسية للأقسام أرقام 1 و5 و8 وذلك لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفقًا للجدول الزمني المتوافق عليه.





فيما يلي يرصد صدى البلد أهم المعلومات عن مشروع الضبعة النووي وتفاصيل إنشاء المشروع.





- تقع المحطة في منطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على محاذاة ساحل البحر المتوسط، بدءًا من قرية غزالة شرقًا حتى فوكة غربًا، وينفذ المشروع على مساحة 45 كيلومترًا مربعًا، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات.





- محطة الضبعة النووية تعتبر أول محطة من نوعها في قارة إفريقيا والمنطقة العربية، من شأنها أن تساهم في توليد الطاقة الكهربائية بما يسهم في تخفيف العبء على شبكة الكهرباء، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر.









- يقوم المشروع على 8 مراحل، تستهدف المرحلة الأولى إنشاء محطة تضم 4 وحدات بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات والتي سيتم الانتهاء منها بداية عام 2020، على أن يتم الانتهاء من جميع مراحل المشروع الثمانية في 2025.





- وتبلغ التكلفة المبدئية للمشروع في مرحلته الأولى نحو 10 مليارات دولار، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية 25 مليار دولار وهي عبارة عن قرض روسي مقدم لمصر، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة النووية، ويشكل القرض الروسي 85% من تكلفة المشروع، وتتحمل الحكومة باقي التكاليف، على أن تكون فوائد هذا القرض بعد السداد نحو 5 مليارات دولار، فيما ستظل مرشحة للزيادة خلال فترة السداد في حال تراجع الجنيه أمام الدولار.





- وقعت مصر مع روسيا في نوفمبر 2015 اتفاقية لبناء محطة للطاقة النووية في الضبعة.





- تم توقيع عقد إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة عام 2015، وذلك بقرض روسي يسدد على ٣٥ سنة، يتضمن إنشاء ٤ مفاعلات نووية تنتج ٤٨٠٠ جيجا / الساعة من الجيل الثالث المُطور لتوليد الطاقة النووية بطاقة1200ميجاوات لكل (مفاعل)(6) ، وتم التوقيع على البدء في تفعيل وتنفيذ عقود المشروع فى 2017 ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.





- اختارت مصر روسيا لخبراتها في مجال الطاقة النووية، لاسيما أن الاتحاد السوفيتي كان له السبق في إنشاء أول مفاعل نووي في مصر سنة 1961 وهو مفاعل أنشاص في الشرقية، فضلًا عن العلاقات الجيدة بين مصر وروسيا التي بدأت منذ فوز رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الانتخابات.





تتولى شركة روس آتوم، إدارة المشروع، وهي مؤسسة حكومية روسية أنشئت في 29 يناير في عام 1992، جاءت خلفًا لوزارة الصناعة والهندسة النووية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، يتولى رئاستها التنفيذية أليكسي ليخاتشوف، وبها نحو 262 ألف موظف.



