طلائع الجيش يعبر مصر المقاصة بالفوز 1\0 بدور الـ 16 كأس مصر

فاز فريق طلائع الجيش على منافسه مصر المقاصة بهدف دون رد بالمباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين باستاد بتروسبورت في إطار دور الـ16 من عمر كأس مصر.





وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب كيفين موهيري بالدقيقة 19.





وشهدت المباراة الغاء هدف لصالح لفريق مصر المقاصة سجله المحترف شيملس بيكلي بداعي التسلل.





وبهذا الفوز يتأهل فريق طلائع الجيش الي دور الثمانية من كأس مصر منتظرًا الفائز من مباراة الإسماعيلي وبيراميدز.



