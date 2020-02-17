رئيس جامعة الأزهر يكرم الدكتور هاني عبد الجواد لجهوده المتميزة في مجال جراحات العمود الفقري

كرّم فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الدكتور هاني عبدالجواد، استشاري جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار والحاصل علي زمالة جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار من جامعة مونتريال بكندا.





جاء التكريم اليوم بمقر رئاسة الجامعة حيث تسلم الدكتور هاني عبدالجواد درع الجامعة عن دورة الرائد والمتميز في ونبوغه في مجال جراحات العمود الفقري، ودوره في تخفيف آلام وتغيير حياة الكثير من المرضي إلى الأفضل.





جدير بالذكر أن الدكتور هاني عبدالجواد قام بإجراء جراحات في منتهي الصعوبة بمستشفي الأزهر التخصصي لحالات مرضية أصحابها كانوا قد فقدوا الأمل، ثم وبعد النجاح الكبير و النتائج الإيجابية للعمليات الجراحية، عاد إليهم الأمل والبسمة من جديد.





من هؤلاء المرضي سيدة في الخمسين من عمرها، كانت تعاني من شلل بالطرفين السفليين وعدم القدرة علي الحركة خارج السرير مع وجود تآكل بالفقرات ودام الشلل لمدة شهرين وانقطع الأمل في عودتها للحركة مرة أخرى بشهادة العديد من الأطباء المتخصصين، وكان الإعجاز الطبي أن تحسنت حركة المريضة بعد الجراحة مباشرة بعد جراحة صعبة وخطيرة تم اجرائها وهي الآن تمشي علي قدميها بعد مرور شهرين من العملية.





ومن الحالات أيضا دعاء، الطالبة الجامعية ، حيث كانت تعاني من اعوجاج شديد بالعمود الفقري وتم إجراء جراحة لها منذ عشرة أيام وأصرت علي الذهاب لمكتب رئيس الجامعة بصحبة الدكتور هاني عبدالجواد لتقديم الشكر لهما علي تغيير حياتها للأفضل.





تأتي هذه الحالات ضمن سلسة كبيرة من جراحات العمود الفقري التي أجراها الدكتور هاني، خبير جراحات العمود الفقري ابن جامعة الأزهر، والذي لقب بسفير السعادة من قبل مرضاه، لنجاحه في إعادة السعادة إليهم بعد أن أعياهم المرض وبعد أن فقدوا الأمل.



