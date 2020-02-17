حديقة وممشي سياحي..رفع كفاءة الشاطئ العام بمرسى علم

وجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم، خلال تفقده مدينة مرسى علم، ترافقه الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، برفع كفاءة شاطئ نادي الصيد العام، الذي يبلغ طوله 500 متر، ومساحته 6 آلاف متر، كما وجه بدراسة انشاء حديقة عامة خلف الشاطئ، مساحتها 37 ألف متر، على أن تحتوي على أنشطة ترفيهية واجتماعية ورياضية، مع عمل تصور كامل وعرضه عليه لاعتماده والبدء في تنفيذه.





وأشار محافظ البحر الأحمر، إلي أنه كان هناك مقترح مقدم إليه، لإنشاء الحديقة العامة على مساحة 25% فقط من إجمالي المساحة الكلية لقطعة الأرض، لكنه وجه بعمل المساحة بالكامل حديقة عامة لتكون متنفس لأهالي المدينة، موضحًا أنه يسخر كل جهوده لخدمة المواطنين.





وتابع المحافظ قائلًا : وكلفت الوحدة المحلية للمدينة بإنشاء ممشى سياحي بطول 1500 متر، ليكون متنفس لأهالي المدينة، خاصة وأنه يقع أمام المنطقة السكنية.





رافق المحافظ في الزيارة اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، و سكرتير مدينة مرسى علم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.





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