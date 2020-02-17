بسبب الغياب والتزويغ.. إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

قرر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضه بالقليوبيه العاملين بستة مراكز شباب للتحقيق لتغيبهم أثناء أوقات العمل الرسمية.

جاء ذلك بناء على تقرير المتابعة الميدانية التي قامت بها اللجنة المشكلة برئاسة محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية وشملت مركز شباب الإصلاح الزراعي بقليوب، ومركزي شباب باسوس وأبو الغيط وشلقان التابعين لإدارة شباب القناطر الخيرية حيث وجدت المراكز مفتوحة وتمارس النشاط في غياب بعض العاملين.





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وتبين للجنة أيضا غلق مركزي شباب دار الكتب ومنشأة الأهالي التابعين لإدارة شباب القناطر الخيرية.





وشملت المتابعه مراكز شباب عزبة الجندي وميت حلفا وزاوية النجار وبلقس التابعة لإدارة شباب قليوب حيث وجدت مفتوحة وبها العاملين.