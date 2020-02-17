بعد إعادة تشكيلها.. أمانة الخدمة المجتمعية بمستقبل وطن تناقش خطة عملها المقبلة

عقدت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، في حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار أحمد فوزي، اجتماعها التنظيمي الأول عقب إعادة تشكيلها، بحضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة.





وفي بداية الاجتماع، وجه المستشار أحمد فوزي عبد الكريم، أمين تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن، وعلى رأسهم المهندس اشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، على دعمهم الملموس للأمانة وأعضائها، عقب إعادة تشكيلها، مؤكدا على استمرار نهج الأمانة تماشيا مع سياسة الحزب، بضرورة إقامة المبادرات المجتمعية، وتوفير احتياجات المواطنين، في إطار سياسة الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية بمختلف مؤسساتها.





وأوضح "فوزي"، أن الاجتماع، ناقش الاستعداد لإطلاق عدة مبادرات مجتمعيه لخدمة المواطنين، خلال الفترة المقبلة، لافتا، إلى أن هناك العديد من المبادرات المقترحة، من أهمها مبادرة "معاكم في أفراحكم"، لتجهيز العرائس الغير قادرين واليتيمات والغارمات، وإقامة حفل زفاف جماعي لهن بعد تجهيزهن بشكل كامل، وكذلك تم مناقشة تنظيم ملتقي مستقبل وطن للتنمية البشريه وزيادة الوعي السياسي ومتطلبات الأمن القومي تحت عنوان "ملتقي مستقبل وطن لبناء كوادر سياسية واعية مستنيرة".





ولفت "فوزي"، إلى أن الاجتماع، ناقش كذلك إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية الأخرى، وتم اقتراح لدراسة بعض المشكلات المجتمعية، ومحاولة تسليط الضوء عليها، والمساهمة في ايجاد حلول لها، مثل ظاهرتي أطفال الشوارع و الزواج المبكر، وذلك من خلال تنظيم مبادرات اجتماعية للتوعية بخطورتهما.