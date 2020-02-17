أحمد موسى: تلقيت اتصالات من نجوم الصف الأول من مؤيدي ومعارضي المهرجانات.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه عقب حلقة الأمس عن قرار منع مطربو المهرجانات من الغناء، تلقى اتصالات كثيرة من فنانين ونجوم الصف الأول من المؤيدين والمعارضين.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك مطربي مهرجانات يعملون منذ فترة كبيرة ولكن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر منعهم من الغناء بشكل مباشر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لابد من التوصل إلى صيغة لحل هذه الأزمة، وتوافر جهة معنية بنوعية الكلمات التي يتم غنائها في المهرجانات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لا نستطيع التحكم في اليوتيوب واليوتيوب بيختار الحاجات الحراقة لأنها تحقق أرباحا بشكل كبير"، مضيفا:" نجوم كبار يعترضون على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" ألبوم عمرو دياب هايل وذوق راقي وسمعت له 3 أغاني من الألبوم الجديد".



