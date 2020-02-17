محافظ كفر الشيخ يمهل المصانع المخالفة 15 يوما لتوفيق أوضاعها البيئية ..صور

منح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، مهلة 15 يومًا للمصانع المخالفة بمنطقة مطوبس الصناعية؛ لتوفيق أوضاعها البيئية في مياه الصرف الصناعي، وإلا يتم فصل المصانع عن الشبكة الداخلية لمحطة الصرف الصحي، مشددًا على عدم استخراج تراخيص جديدة للمصانع إلا فى حالة مطابقة أنظمة المعالجة طبقًا للاشتراطات الفنية والبيئية.





وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جارٍ حصر لجميع المصانع العاملة بمنطقة مطوبس الصناعية، وتشكيل لجنة تضم مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة، والكهرباء، والطرق، والغاز، والاتصالات، والمناطق الصناعية وممثلي المصانع العاملة بمطوبس، لمراجعة أنظمة المعالجة طبقًا للاشتراطات الفنية والبيئية بهذه المصانع.



وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه جارٍ إعداد دراسة لرفع قدرة المحطة ومضاعفتها من 500 إلي 1000م3/ يوم، لاستيعاب التوسعات الجديدة بمنطقة مطوبس الصناعية، لافتًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبنية التحتية وتشجيع مناخ الاستثمار.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، لمناقشة قرارات مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية بمطوس وبلطيم، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية.



