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تعليم

استئصال ورم بالأذين الأيسر لمريضة في جامعة كفر الشيخ .. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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محمود زيدان
نجح فريق طبي بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمد عبد العال، أستاذ جراحة القلب والصدر، وعميد كلية الطب، في استئصال ورم بالأذين الأيسر من القلب لمريضة تبلغ من العمر 70 عامًا، وذلك بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.

كانت المريضة حضرت إلى مستشفى كفر الشيخ الجامعي تُعاني من آلام في الصدر وتتعرض للإغماء بصفة مستمرة، وعقب إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، تبين وجود ورم بالأذين الأيسر بالقلب، يتطلب إجراء جراحي عاجل.

وأكد الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، ورئيس الفريق الجراحي لـ "صدى البلد"، أن هذه الحالة من الحالات النادرة، وأجريت الجراحة بنجاح تام، ووضع المريضة حتى الآن مستقر، وتخضع للرعاية الطبية اللازمة بالعناية المركزة بالمستشفى الجامعي.      

من جانبه قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المستشفى الجامعي يُساهم في تطوير المنظومة الطبية والصحية بالمحافظة، ويوفر مشقة التعب على أبناء المحافظة في الانتقال والسفر إلى المستشفيات الجامعية، وذلك بإجراء العمليات الجراحية وخاصة المتقدم منها التي تحتاج إلى مهارة وكفاءة طبية كبيرة.

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استئصال ورم بالأذين الأيسر لمريضة في جامعة كفر الشيخ .. صور
استئصال ورم بالأذين الأيسر لمريضة في جامعة كفر الشيخ .. صور
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