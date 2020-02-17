أئمة الأوقاف يحذرون من حرمة الدماء في ندوة بجامعة كفر الشيخ .. صور

أكد الشيخ صقر، منسق شباب الدعاة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، أن الاسلام دين الرحمة والوسطية والاعتدال وأنه دين يدعو إلى صيانة النفس البشرية بصرف النظر عن المعتقد أو الجنس.





وقال إن الاعتداء على الدماء هو اعتداء علي بنيان الرب وأن جماعات الإرهاب والتطرف رسخت لدي أتباعها أن الدماء مستحلة وأن من يفعل ذلك يُعد شهيدًا وهذا فهم مغلوط.





وأوضح الشيخ شعيب للطلاب الفرق بين شهيد الحق وقتيل الباطل وبين أن شهداء الجيش والشرطة في أعلي الدرجات فهم، يدافعون عن الأرض والعرض والوطن وأنهم في رباط الي يوم القيامة وأن من يستهدف رجال الجيش والشرطة هم من جماعات الضلال التي تموت ميتة الجاهلية.

وأكد الشيخ ياسر جاب الله ، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، أن الإسلام دين الرحمة والوسطية وأنه دين يدعو الي حفظ الأنفس وحذر من الدعوات الهدامة والأفكار المتطرفة ووضح فضل الحفاظ علي نعمة الامن والأمان والاستقرار.





جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التي عُقدت بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، ضمن سلسلة الندوات التوعوية لطلاب الجامعات لحمايتهم من الأفكار الهدامة والفتاوى المغلوطة.





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