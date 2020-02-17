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فن

بعد وقفه عن الغناء.. حسن شاكوش يروج لمفاجأة من خلال أحد مشجعي نادي الأهلي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:16 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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قسم الفن
نشر أمح كبير مشجعي النادي "الأهلي" صورة رفقة حسن شاكوش والإعلامية بسمة وهبة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram .

وعلق أمح على الصورة قائلا: حصريا أقوى مفاجأة مع النجم العالمي تريند اليوتيوب، اخويا وحبيبي حسن شاكوش مع القمر بسمة وهبة، انتظر الفيديو كامل علي اليوتيوب.

ومن ناحية أخرى أثار قرار الفنان هاني شاكر، بعدم السماح لمطربي المهرجانات بالغناء، جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، والمطربين، ونجوم الفن بين مؤيدين ومعارضين.

ويواجه كل من المطرب حسن شاكوش، وعمر كمال، مصير مجهول بعد هذا القرار بالرغم من النجاح الكبير الذى حققاه بمهرجان "بنت الجيران"، الذي قاما بطرحه مؤخرًا.

بينما أعلن منصور هندى، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أنه تم منع المطرب عمر كمال، منذ قليل من الغناء في إحدى الأفراح بفندق  شهير

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