تعرف علي طرق تقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك

حدد جهاز حماية المستهلك عددا من الشروط لتقديم المواطنين شكواهم للجهاز مباشرة في حالة تعرضهم للغش التجاري أو الممارسات غير المشروعة من قبل التجار أو مقدمي الخدمات، من بينها الاتصال بالخط الساخن للجهاز ورقمه19588 أو الخط الأرضي علي مستوي المحافظات.

قال تقرير صادر عن الجهاز، إنه يمكن للمواطنين أيضا ارسال الشكاوي مباشرة علي رقم تطبيق الواتس وهو 01281661880، أو ارسال الشكوي علي رقم الفاكس وهو 0233030170.

أضاف أن الجهاز يتيح أيضا خدمة ارسال الشكوي علي الموقع الإلكتروني للجهاز، أو تطبيق جوجل أو آبل ستور الموجود علي تطبيقات الأندرويد أو آي فون.

أشار إلي تقديم المواطن أيضا لاستمارة الشكوي المجانية الموجودة بكل فرع تابع للجهاز علي مستوي الجمهورية، أو التوجه للمقر الرئيسي بـ 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.