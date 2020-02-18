AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف علي طرق تقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:01 ص
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
Advertisements
محمد صبيح

حدد جهاز حماية المستهلك عددا من الشروط لتقديم المواطنين شكواهم للجهاز مباشرة في حالة تعرضهم للغش التجاري أو الممارسات غير المشروعة من قبل التجار أو مقدمي الخدمات، من بينها الاتصال بالخط الساخن للجهاز ورقمه19588 أو الخط الأرضي علي مستوي المحافظات.

قال تقرير صادر عن الجهاز، إنه يمكن للمواطنين أيضا ارسال الشكاوي مباشرة علي رقم تطبيق الواتس وهو 01281661880، أو ارسال الشكوي علي رقم الفاكس وهو 0233030170.

أضاف أن الجهاز يتيح أيضا خدمة ارسال الشكوي علي الموقع الإلكتروني للجهاز، أو تطبيق جوجل أو آبل ستور الموجود علي تطبيقات الأندرويد أو آي فون.

أشار إلي تقديم المواطن أيضا لاستمارة الشكوي المجانية الموجودة بكل فرع تابع للجهاز علي مستوي الجمهورية، أو التوجه للمقر الرئيسي  بـ 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خد فاتورتك.. حماية المستهلك يحذر المواطنين | تعرف على التفاصيل

بدءًا من اليوم.. حماية المستهلك يلزم البائعين بـ فاتورة الأسعار شاملة الضريبة

7 طرق للتواصل مع حماية المستهلك.. تعرف عليها

حماية المستهلك يعرض إجراءات لحماية الجمهور من الغش التجاري.. تعرف عليها

مع بدء الأوكازيون الشتوي.. 6 طرق لجهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن المحتالين

ترشيحاتنا

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور

على مدار 4 أيام.. ظاهرة فلكية جديدة تظهر في السماء بداية من الغد

كينو يعلن تشجيعه للنادي الأهلي فى السوبر المصري أمام الزمالك

مصطفى كامل: عمر كمال جالي من 4 سنين وقلت له اقلع صوت محمد فؤاد.. فيديو

أخبار الفن.. زواج رضوى الشربينى .. وانفصال مى كساب .. وخطوبة محمود كهربا على شقيقة نجمة مسرح مصر .. مرض حمو بيكا

إيران في ظلام..انقطاع الكهرباء في البلاد واتهامات بتورط أمريكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية .. ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن

بعد إعلان خطبتها من محمود كهربا .. 10 إطلالات جريئة لشقيقة نجمة مسرح مصر