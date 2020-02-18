AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق مثير من ميدو عن زوجته بسبب الأهلي والزمالك

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة

فاجأ أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، الإعلامي يعقوب السعدي وحسام غالي قائد الأهلي السابق، برد غير متوقع عقب سؤاله عن استطاعته التخلي عن تشجيع الفارس الأبيض.


وقال ميدو في تصريحاته لبرنامج القاهرة أبو ظبي الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي: "أنا ممكن أغير مراتي ولا إني أغير تشجيع الزمالك".


وتفاجأ الثنائي يعقوب السعدي وغالي برد ميدو ليردوا على لاعب الزمالك السابق: "لالا.. بلاش".


ويحل الثنائي غالي وميدو ضيوفا على برنامج القاهرة أبوظبي والذي يذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية في تغطية متميزة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.


ويلتقي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك في قمة كروية جديدة، عندما يلتقيان في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.


وستنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام السابعة مساء الخميس 20 فبراير 2020، بتوقيت القاهرة "الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احمد شوبير يكشف تفاصيل مفاجئة عن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

أبوظبي الرياضية تخصص قناتها الأولى لتغطية كلاسيكو الأهلي والزمالك

السوبر المصري.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

شاهد.. السوبر المصرى يجمع أحمد حسام ميدو وحسام غالي

تعليق نجم الأهلي السابق على فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي

مصدر: أزمة الحقوق الإعلانية لـ السوبر المصري في طريقها للحل خلال ساعات

ترشيحاتنا

سورتان يستحب قراءتهما في صلاة الاستخارة.. فيديو

أقوم أبوسك.. ليلى علوى لـ أحمد خليل: لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك.. فيديو

أردوغان وتنظيم القاعدة.. ما خفي أعظم.. وثائق و مكالمات مسربة

مصطفى كامل: عمر كمال جالي من 4 سنين وقلت له اقلع صوت محمد فؤاد.. فيديو

هل يوجد علاج لمرض حمو بيكا؟

بعد قرار منع مطربى المهرجانات.. رامي صبري يوجه رسالة لـ هاني شاكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن

بعد إعلان خطبتها من محمود كهربا .. 10 إطلالات جريئة لشقيقة نجمة مسرح مصر

بعد إعلان كهربا ارتباطه بها .. 20 إطلالة تبرز أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر.. شاهد