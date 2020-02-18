تعليق مثير من ميدو عن زوجته بسبب الأهلي والزمالك

فاجأ أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، الإعلامي يعقوب السعدي وحسام غالي قائد الأهلي السابق، برد غير متوقع عقب سؤاله عن استطاعته التخلي عن تشجيع الفارس الأبيض.





وقال ميدو في تصريحاته لبرنامج القاهرة أبو ظبي الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي: "أنا ممكن أغير مراتي ولا إني أغير تشجيع الزمالك".





وتفاجأ الثنائي يعقوب السعدي وغالي برد ميدو ليردوا على لاعب الزمالك السابق: "لالا.. بلاش".





ويحل الثنائي غالي وميدو ضيوفا على برنامج القاهرة أبوظبي والذي يذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية في تغطية متميزة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.





ويلتقي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك في قمة كروية جديدة، عندما يلتقيان في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.





وستنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام السابعة مساء الخميس 20 فبراير 2020، بتوقيت القاهرة "الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي".