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رياضة

هاني حتحوت يكشف حقيقة حجب تذاكر الزمالك فى مباراة السوبر أمام الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:58 ص
الإعلامى هانى حتحوت
الإعلامى هانى حتحوت
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محمد رشاد
قال الإعلامى هانى حتحوت، إن الساعات الماضية شهدت انتشار شائعات حول تعطل الموقع الخاص بتذاكر مباراة السوبر المصري، الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك. 

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدى البلد»، أن الموقع يعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي عطل، مثلما ردد البعض.

وأوضح هانى حتحوت، أن البعض ، خرج بتصريحات، ضخمت الموقف، معلنة تعرض الزمالك لمؤامرة من أجل منع جماهيره من حضور المباراة، ومنح مقاعدها الشاغرة لجماهير الأهلى.

وأكد هانى حتحوت، أن التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي نفدت بكاملها، أما تذاكر جماهير الزمالك فلا يزال يتبقي عددا منها وهي الآن متاحة ومتوفرة.
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