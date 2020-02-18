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أخبار العالم

اللجنة الوطنية في أفغانستان تعلن توقيت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:30 ص
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في افغانستان
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أ ش أ
أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية للانتخابات في أفغانستان، ذبيح الله سادات، أن نتائج الانتخابات الرئاسية، ستعلن في غضون ثلاثة أو أربعة أيام.

ونقلت قناة "جيو" الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية الاثنين، عن المتحدث قوله "إن عمليات إعادة فرز ومراجعة الأصوات انتهت، وأن النتائج ستعلن خلال 3 أو 4 أيام".

وكان نحو 1.8 مليون أفغاني (من إجمالى عدد الناخبين المدرجين على قوائم الانتخابات البالغ عددهم 9.6 ملايين ناخب) شاركوا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 سبتمبر الماضي، وأسفرت عن فوز الرئيس الحالي أشرف غاني بأغلبية محدودة بلغت 64ر50% على منافسه عبد الله عبد الله والذي طعن في هذه النتائج زاعمًا وجود تلاعب في الأصوات ما أدى إلى إعادة فرز الأصوات. 

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