سر تتويج الزمالك بـ السوبر الإفريقي.. مدرب الأبيض يطالب بـ 50 ألف مشجع بالمباريات





وأكد سامي الشيشيني في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن أداء الفريق يختلف تماما بوجود جماهيري، مشددا على أن الفريق يخوض مباريات الدوري بحضور 2000 مشجع فقط وهو ما يؤثر سلبا على الأداء.





وأضاف سامي الشيشيني أنه في حال حضور 50 ألف مشجع للفريق بمباريات الدوري؛ سيختلف الأداء والروح داخل الملعب تماما





وتابع أن الزمالك حصد 7 نقاط من 3 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعبه بسبب حضور ما لا يقل عن 10 إلى 15 ألف مشجع مشددا على أن الأهلي والزمالك بحاجة شديدة لجماهيريهما في مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة السادسة مساء

كشف سامي الشيشيني مدرب فريق الكرة بنادي الزمالك عن سر تتويج الفريق بمباراة السوبر الإفريقي، الجمعة الماضي، عقب الفوز على الترجي التونسي 3-1.