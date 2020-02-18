بسبب كورونا.. تضارب الأنباء حول حقيقة وفاة مدير مستشفى ووهان الصينية

تضاربت الأنباء حول وفاة مدير مستشفى مدينة ووهان الصينية، عقب إصابته بفيروس كورونا القاتل ، حيث أفادت تقارير بوفاته، فيما قال مسئول صيني إنه لا يزال يتلقى العلاج.





ووأفادت خدمة "تشاينا نيوز سيرفيس" الإخبارية الرسمية عبر موقع التدوين الإلكتروني "ويبو" بأن "ليو تشى مينج"، مدير مستشفى ووتشانج ، أصيب بفيروس كورونا الذي ضرب العالم خلال الفترة الماضية.





وكان مسؤول صحي في مقاطعة هوبي الصينية قال إن رئيس مستشفى ووهان لا يزال قيد العلاج بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أنه توفي بسبب فيروس كورونا الجديد





ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، يخضع الدكتور ليو تشى مينج من مستشفى ووتشانج للإنعاش بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل، وفقًا لحساب وسائل التواصل الاجتماعي لمدير من لجنة الصحة في مقاطعة هوبي.





ولا يزال الموقف غامضا بشأن صحة وفاة مدير المستشفى من عدمه، وذلك مع إعلان الصين ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 1868 ضحية.