حقيقة وفاة رئيس مستشفى ووهان بفيروس كورونا

قال مسؤول صحي في مقاطعة هوبي الصينية إن رئيس مستشفى ووهان لا يزال قيد العلاج بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أنه توفي بسبب فيروس كورونا الجديد.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، يخضع الدكتور ليو تشى مينج من مستشفى ووتشانغ للإنعاش بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل ، وفقًا لحساب وسائل التواصل الاجتماعي لمدير من لجنة الصحة في مقاطعة هوبي.

فيما تم تداول خبر وفاة رئيس المستشفى لأول مرة عبر موقع ريد نيوز الصيني.

وقالت ريد ستار نيوز ، وهي مؤسسة إخبارية مقرها في تشونجتشينج ، إنها تأكدت من خبر وفاة الطبيب من مصادر متعددة.