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منوعات

حقيقة وفاة رئيس مستشفى ووهان بفيروس كورونا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قال مسؤول صحي في مقاطعة  هوبي الصينية إن رئيس مستشفى ووهان لا يزال قيد العلاج  بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أنه توفي بسبب فيروس كورونا الجديد.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، يخضع الدكتور ليو تشى مينج من مستشفى ووتشانغ للإنعاش بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل ، وفقًا لحساب وسائل التواصل الاجتماعي لمدير من لجنة الصحة في مقاطعة هوبي.


فيما تم تداول خبر وفاة رئيس المستشفى لأول مرة عبر موقع ريد نيوز الصيني.


وقالت ريد ستار نيوز ، وهي مؤسسة إخبارية مقرها في تشونجتشينج ، إنها تأكدت من خبر وفاة الطبيب  من مصادر متعددة.


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