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رياضة

دوري أبطال آسيا.. النصر السعودي يسعى لتعميق جراح العين الإماراتي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:10 ص
النصر السعودي
النصر السعودي
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إسراء أشرف
يخوض فريق العين الإماراتي، اختبارا صعبا، عندما يستضيف فريق النصر السعودي، اليوم، الثلاثاء، في تمام الخامسة مساءً، على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتواجد  ناديا العين الإماراتي والنصر السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا ناديي السد القطري، وسباهان الإيراني.


ويسعى العين الإماراتي في مواجهة اليوم، لمصالحة جماهيره على حساب النصر السعودي، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها على أرضه أمام سباهان الإيراني بنتيجة 4-0 في الجولة الإفتتاحية.

كما يتطلع لكسر سلسلته السلبية في دوري الأبطال، حيث لم يحقق الفوز في 9 مباريات على التوالي، من ضمنها 7 هزائم.


في المقابل يسعى فريق النصر بطل الدوري السعودي، لتحقيق فوزه الأول بدور المجموعات بعد التعادل الإيجابي 2-2 أمام السد القطري في الجولة الأولى.

وفي سياق المجموعة ذاتها، يستضيف فريق السد القطري نظيره سباهان الإيراني، في تمام الخامسة والنصف مساءً، بـ استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وفي المجموعة الثالثة، يحل فريق الدحيل القطري ضيفًا على نظيره التعاون السعودي، فيما يستقبل الشارقة الإماراتي منافسه بیرسبولیس الإيراني، وذلك في تمام الخامسة والنصف مساءً.
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