دوري أبطال آسيا.. النصر السعودي يسعى لتعميق جراح العين الإماراتي

ويتواجد ناديا العين الإماراتي والنصر السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا ناديي السد القطري، وسباهان الإيراني.





ويسعى العين الإماراتي في مواجهة اليوم، لمصالحة جماهيره على حساب النصر السعودي، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها على أرضه أمام سباهان الإيراني بنتيجة 4-0 في الجولة الإفتتاحية.





كما يتطلع لكسر سلسلته السلبية في دوري الأبطال، حيث لم يحقق الفوز في 9 مباريات على التوالي، من ضمنها 7 هزائم.









في المقابل يسعى فريق النصر بطل الدوري السعودي، لتحقيق فوزه الأول بدور المجموعات بعد التعادل الإيجابي 2-2 أمام السد القطري في الجولة الأولى.





وفي سياق المجموعة ذاتها، يستضيف فريق السد القطري نظيره سباهان الإيراني، في تمام الخامسة والنصف مساءً، بـ استاد جاسم بن حمد بنادي السد.



