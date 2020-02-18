أول تعليق من محمد رمضان بعد استبعاده من إحياء حفل افتتاح السوبر في الإمارات





وقال محمد رمضان : كل الحُب والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعبًا تمنياتي بالنجاح والتوفيق لإتحاد كرة بلدي مصر وشركة بريزنتيشن .. يوم موفق ان شاء الله الأهلي والزمالك.





ويأتي ذلك بعد ظهور سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصرى فى برنامج كل يوم يوضح فيه استبعاد محمد رمضان، مؤكدا على أن محمد رمضان يحتاج إلى وقت أطول ولا يكفيه المدة المحددة للحفل ولذلك قررنا استبداله بمطرب آخر.





وكان محمد رمضان أعلن عبر حسابه على انستجرام عن إحيائه لحفل السوبر المصرى.

نشر الفنان محمد رمضان، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، يرد فيه على استبعاده من إحياء حفل السوبر المصرى فى الإمارات والذى يقام الخميس القادم وذلك في أول تعليق له.