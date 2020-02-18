بـ شورت وبوت طويل.. دومينيك حوراني تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة دومينيك حوراني صورة جديدة لها أثناء غنائها في حفل، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت دومينيك حوراني بإطلالة جريئة حيث ارتدت بلوزة باللون النبيتي ذات الأكمام الواسعة بقماش "التريكو"، بتفصيلة "ستوماك"، مع شورت بنفس القماش التريكو ونفس اللون النبيتي.





وانتعلت مع الإطلالة الجريئة بوت طويل باللون الأسود، مما أضفى على ملابسها نوعا من الجاذبية.





كما اعتمدت دومينيك على بعض من اللمسات الجمالية التي تناسب السهرة، فوضعت أحمر الشفاة باللون النبيتي الفاتح، مع البلاشر اللامع، والرموش الصناعية.





وتركت دومينيك شعرها الذهبي منسدلا على كتفيها دون وضع فيه أي نوع من أنواع الاكسسوارات.





ولم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات واكتفت بارتداء ساعة انيقة في اليد، وخاتم كبير في اليد الأخرى.







