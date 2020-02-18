AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

احذري.. عادات يومية تسبب التسمم .. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:36 م
لحوم مجمدة
لحوم مجمدة
Advertisements
آيات أحمد
قالت استشارى سلامة التغذية، مى تاج الدين، إن الأكل السليم هو الذى لا يسبب أمراضا، ولكن الأكل الصحي هو الأكل القليل من ناحية الكالورى، لافتة إلى أن طريقة تذويب اللحوم المثلجة بالمياه الساخنة من أبرز الأخطاء فى المطبخ المصرى.

وأضافت استشارى سلامة التغذية، خلال حديثها ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد 2"، أن من أبرز الأخطاء أيضًا هو ترك اللحوم المجمدة، لكى يتم تذويب اللثلج من عليها، مشيرة إلى أن الطريقة السريعة فى تذويب اللحوم فى الميكرويف من أصح الطرق.

وتابعت أن تذويب اللحوم بالميكرويف تضمن توصيل الحرارة لكافة جوانب اللحوم، موضحة أن ترك اللحوم فى المطبخ لكى تذوب تعمل على تجميع البكتيريا والسموم.

وأشارت إلى أن درجة حرارة الغرفة تعمل على تكون البكتريا بشكل أسرع، موضحة أنه من المفترض عدم ترك أى طعام فى درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين.

ولفتت إلى أن تذويب اللحوم المجمدة وإعادة تجميدها مرة أخرى قد تسبب التسمم نظرًا لتكون البكتريا على سطح اللحوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأندومي ومرقة الدجاج تسبب السرطان | 10 تصريحات لـ هاني الناظر تثير ضجة على السوشيال

توقفي عنها فورا.. عادة تفعلها ربات المنزل في الشتاء

توقف عن تناولها فورا.. 9 أطعمة تسبب الأمراض

لا تضعيها في الفريزر مباشرةً.. تعرف على أفضل طريقة لتخزين اللحم

احذر تسخين الماء في الميكرويف لهذا السبب

السالمونيلا مش أغنية.. احذر ترك البيض خارج الثلاجة لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة سقوط صاروخ على رؤوس ٥ من جنود الأسد في إدلب

مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل محاضرة فايلر مع لاعبيه في أبوظبي

ننشر الخريطة المرورية الجديدة.. تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ آخر

جريئة ومبهجة .. 10 إطلالات جريئة لـ ريهام حجاج بعد تصدرها التريند

موجة حارة في أستراليا "تذيب" قناديل البحر على الشواطئ.. شاهد

شوبير يكشف موعد عودة مؤمن زكريا إلى الملاعب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب موبايل.. سيدة خمسينية تتعرض لاعتداء عنيف أفقدها الوعي والذاكرة.. صور

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تخفيض الأسعار.. صور

بعد أزمة الفيديوهات الشهيرة وتهديدها بالانتحار.. 5 إطلالات محتشمة لـ منى فاروق.. شاهد