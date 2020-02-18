احذري.. عادات يومية تسبب التسمم .. فيديو

قالت استشارى سلامة التغذية، مى تاج الدين، إن الأكل السليم هو الذى لا يسبب أمراضا، ولكن الأكل الصحي هو الأكل القليل من ناحية الكالورى، لافتة إلى أن طريقة تذويب اللحوم المثلجة بالمياه الساخنة من أبرز الأخطاء فى المطبخ المصرى.





وأضافت استشارى سلامة التغذية، خلال حديثها ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد 2"، أن من أبرز الأخطاء أيضًا هو ترك اللحوم المجمدة، لكى يتم تذويب اللثلج من عليها، مشيرة إلى أن الطريقة السريعة فى تذويب اللحوم فى الميكرويف من أصح الطرق.





وتابعت أن تذويب اللحوم بالميكرويف تضمن توصيل الحرارة لكافة جوانب اللحوم، موضحة أن ترك اللحوم فى المطبخ لكى تذوب تعمل على تجميع البكتيريا والسموم.





وأشارت إلى أن درجة حرارة الغرفة تعمل على تكون البكتريا بشكل أسرع، موضحة أنه من المفترض عدم ترك أى طعام فى درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين.





ولفتت إلى أن تذويب اللحوم المجمدة وإعادة تجميدها مرة أخرى قد تسبب التسمم نظرًا لتكون البكتريا على سطح اللحوم.



