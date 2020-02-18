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أخبار البلد

140 سوقا جديدة .. المنتجين الزراعيين تشيد بدور الحكومة في دعم المصدرين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:50 م
تصدير الموالح
تصدير الموالح
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شيماء مجدى
قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين ، إن مصر كانت تعانى من مشاكل فى التسويق داخليًا وخارجيًا ، وعدم التواصل مع الدول الأخرى لذلك فإن احتلال مصر المرتبة الأولى فى تصدير الموالح دليل على الجهود الكبيرة المبذولة فى هذا المجال .

وأشاد "واصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، بدور وزارة الزراعة فى مجال التصدير ، حيثُ فتحت 140 سوقًا بالدول الأخرى للمنتجات الزراعية المصرية .

وأكد " نقيب المنتجين الزراعيين " أن تلك المكانة تعد فرصة هائلة لتسويق المنتجات الأخرى بالأسواق ، مشيرًا إلى أن هناك دعم من وزير الزراعة الحالى ورئيس الوزراء فى التعامل مع المصدرين .

وناشد بدوره السفراء بالدول الأخرى بلعب دور هام فى تسويق منتجاتنا بالخارج ليصبح هناك تشجيع للدول الأخرى للحصول على المنتجات المصرية .

وأضاف أن السمعة الجيدة للمنتجات المصرية بالخارج سبب أساسى فى احتلال مصر المركز الأول فى تصدير الموالح بـ 1.8 مليون طن
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