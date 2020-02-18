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فن

شاهد.. راندا البحيري تحتفل مع أبطال مسلسل الأخ الكبير بنجاح المسلسل.. شاهد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة راندا البحيرى عددا من الصورة لها مع أبطال مسلسل الاخ الكبير أثناء احتفالهم بالمسلسل؛ من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:




ألف مبروك - المسلسل جميل جدا - روعة 



مسلسل "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم آيتن عامر، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد حلاوة، وعبير صبري، ومحسن منصور، ومحمود حجازي.


مسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذى يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التي يمر بها.


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