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أخبار البلد

بالخرائط.. مركز فيضان النيل يحذر من أمطار على البلاد خلال اليومين المقبلين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:16 م
صورة الخرائط
صورة الخرائط
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قسم الأخبار
نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري والموارد المائية، صورا لخرائط الأمطار المتوقعة على البلاد لمدة ثلاثة أيام بدايتها اليوم الثلاثاء، قد تتسبب في أضرار على المدن الساحلية للبلاد.


وأوضحت الخرائط التي نشرها المركز، عبر صفحته الرسمية، على موقع فيسبوك، مناطق سقوط الأمطار على البلاد، كالتالي:


اليوم الثلاثاء
سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وتقل شدتها على سيناء وخليج السويس ومحافظات الوجه البحري والقاهرة قد تصل إلى شمال الصعيد.


الأربعاء 19 فبراير
من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس وبعض محافظات الوجه البحري  وقد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد.


الخميس 20 فبراير
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الشرقية.


وناشد مركز التنبؤ بفيضان النيل، المسؤولين توخي الحذر واتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية.
بالخرائط.. مركز فيضان النيل يحذر من أمطار على البلاد خلال اليومين المقبلين
بالخرائط.. مركز فيضان النيل يحذر من أمطار على البلاد خلال اليومين المقبلين
بالخرائط.. مركز فيضان النيل يحذر من أمطار على البلاد خلال اليومين المقبلين
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