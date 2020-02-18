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ديني

ماذا تقول عند سماع «الصلاة خير من النوم» في الأذان؟ كلمتان احرص عليهما

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:45 م
ماذا تقول عند سماع
ماذا تقول عند سماع «الصلاة خير من النوم» في الأذان
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن المصريين أول من ابتكروا التثويب مقولة «الصلاة خير من النوم» قبل أذان الفجر.

وأكد «عاشور» في فتوى له، أن هذه المقولة ليست بدعة، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر في بادئ الإسلام بأذانين لصلاة الصبح الأول لإيقاظ الناس، والثاني لدخول الوقت.

واستشهد بما رواه عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

وأشار مستشار المفتي، إلى أن المصريين لجأوا إلى «التثويب» بديلًا عن الأذان الأول، فكان ينادي أحد على الناس في الطرقات قبل وقت الفجر مناديا «الصلاة خير من النوم» وهذا يدل على إبداع المصريين، لأنهم فهوا أن المقصود بالأذان الأول إيقاظ الناس.

وتابع: إنه ينبغى على المسلم عندما يسمع المؤذن يقول فى أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم» أن يقول مثلما يقول المؤذن أو يقول: «صدقت وبررت» كما ورد فى إحدى الروايات عند سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وألمح إلى أنه يجوز للمسلم أن يجمع بين القولين فيقول: «الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت»، مشيرًا إلى أن المراد بجملة «صدقت وبررت» أى صدقت يا رسول الله فيما قلت، وبررت: أى جعلتنا من الأبرار بسبب أنك علمتنا أن نقول مثل هذا الكلام ونصلى خير من النوم.

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