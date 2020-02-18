رئيس حي مدينة نصر يتفقد تطوير عزبة الهجانة ويستمع للمواطنين ..صور

التقى اللواء مجدي الوصيف، رئيس حي شرق مدينة نصر، بالمواطنين اليوم في إطار لقاءاته اليومية لبحث شكاوى المواطنين بناء على توجهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأهمية التواصل المستمر بين الجهات التنفيذية والمواطنين.





وأمر رئيس الحي الإدارات التنفيذية بالحي بسرعة الاستجابة وإزالة أسباب الشكوى في حضور المختصين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وفي سياق مختلف أطلق رئيس حي شرق مدينة نصر حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع الحي بمشاركة شرطة المرافق وإدارة المتابعة والإزالات والإشغالات و فرع شرق مدينة نصر للنظافة و التجميل و مشرفي القطاعات.





وتمت إزالة تعديلات معمارية (بدون ترخيص) عبارة عن قواطع داخلية وسور على رصيف المشاة بالمحل الكائن بالدور الأرضي بالعقار رقم ٤٢ شارع السويس المنطقة السابعة (جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين) ، كما تم تنفيذ قرار الإزالة رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٠ والذي يقضي بإزالة شقة مباني بدون سقف وسلم شدة خشبية بالدور السادس العمارة رقم ١٨ السويسري.





كما تم رفع إشغالات فى مناطق متفرقة فى قطاع الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وبالمرور تبين وجود مخالفات بيئية في بعض المنشآت فتم تحرير إنذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية .





كما تم تجريد الأتربة في مناطق متفرقة بقطاع الحي والتنبيه على رئيس فرع هيئة النظافة ومدير وحدة الرصد البيئي بمتابعة أعمال رفع القمامة ومتعهدى القمامة وفى حال تقصير المتعهدين يتم إنذاره و مخاطبة "هيئة نظافة وتجميل القاهرة" ( لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع المقصر .





وأوضح رئيس الحي أنه جارى العمل و المتابعة في جميع المناطق بقطاع الحي لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين حرصا على سلامتهم و استعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لمناطق حي شرق مدينة نصر .





كما تفقد رئيس الحي برفقة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية اعمال التطوير فى نطاق الحى والمتضمنة المنطقة أسفل كوبرى الجيش المصرى ( ٤،٥ عزبة الهجانة ) حيث تقوم الشركة الوطنية لادارة وتنمية وإنشاء الطرق بأعمال تطوير المنطقة اسفل الكوبري ومحيطه وذلك لتحويلها من منطقة عشوائية الي منطقة حضارية مكتملة الخدمات من حيث إنشاء باكيات (محلات) وموقف (اتوبيس سوبر جيت - ميكروباص - اتوبيس نقل عام - سرفيس - مغسلة عربات ) وايضا (مخبز" بلدى وافرنجى" - ملعب خماس ومدرجات وغرفة تغيير ملابس - دورات مياه "رجالى وحريمى" .





وتفقدا أعمال التطوير التي تضم إنشاء أرصفة وتركيب انترلوك وانشاء بالوعات صرف أمطار ورصف الشارع " بشارع الحدود ( مدخل عزبة الهجانة)والانتهاء من إنشاء حديقة وزراعتها بالنجيلة والنخيل وذلك بواسطة الإدارات المعنية بحى شرق مدينة نصر وذلك لخدمة المواطنين القاطنين بعزبة الهجانة.





كمتا يجري رفع كفاءة الحدائق واستكمال تقليم الأشجار وصيانة وقص الأسوار في مناطق متفرقة بقطاع الحي.



