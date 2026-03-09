حملة ليلية لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرى بيلا بكفر الشيخ| صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، مساء اليوم الإثنين، حملة ليلية مكثفة لصيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة العامة بعدد من شوارع وأحياء المدينة والقرى التابعة، وذلك بتوجيهات الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، وتنفيذاً لتعليمات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة كفاءة المرافق الحيوية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهدفت الحملة التي نفذها قسم الكهرباء بمجلس مدينة بيلا المرور على عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، وتم إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات المعطلة واستبدال التالف منها، إلى جانب صيانة عدد من الخلايا الكهربائية لضمان انتظام تشغيل منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الإضاءة بالطرق.

كما شملت الحملة متابعة وصيانة خطوط الإنارة بعدد من الطرق الرئيسية والفرعية داخل نطاق الوحدات القروية، باستخدام سيارة الكهرباء المخصصة لأعمال الصيانة، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الإنارة وتحقيق السيولة المرورية وتأمين حركة المواطنين خلال فترات الليل.

وأكدت الدكتورة آمال بركات، أن الحملات مستمرة بشكل دوري في مختلف شوارع وأحياء المدينة والقرى التابعة، مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة الإنارة العامة وسرعة التعامل مع أي أعطال طارئة، في إطار خطة شاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الصالح العام للمواطنين.