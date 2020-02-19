AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق السعيد: أجاي الورقة الرابحة للأهلي.. وهذا تشكيل الزمالك

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:58 ص
طارق السعيد
طارق السعيد
Advertisements
حسام الحارتي
أكد طارق السعيد، نجم الزمالك السابق، أن مباراة السوبر المصري ستشهد منافسة قوية من القطبين "الأهلي والزمالك".

وقال طارق خلال حواره ببرنامج "الماتش " الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "صدى البلد" أن الزمالك قدم أداءً مميزًا أمام الترجي التونسي بالسوبر الإفريقي، ولا أعتقد ان كارتيرون سوف يغير التشكيل أمام الأهلي".

وأكمل : "أكن كامل التقدير للقطبين ولكن انتمائي للنادي الزمالك، والفريقان يمتلكان الكثير من مفاتيح اللعب المؤثرة".

وأتم : "جونيور أجاي الورقة الرابحة للنادي الأهلي بالسوبر وغياب رمضان صبحي مؤثر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني حتحوت: فايلر يحتاج لحلول لإهدار الفرص والوصول لمرمى المنافس.. فيديو

أخبار الرياضة.. قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني .. وغياب عبدالله السعيد نجم بيراميدز عن مواجهة الأحمر

هاني حتحوت: الزمالك سيفوز بالسوبر الأفريقي في هذه الحالة.. فيديو

هاني حتحوت: شرط وحيد لتأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري.. فيديو

محمود عبد الحكيم: القمة خارج التوقعات.. وحالة اللاعبين ستحدد بطل السوبر

السوبر المصرى.. تاريخ سيئ للزمالك بالمدربين الأجانب أمام الأهلى.. فهل يكسر كارتيرون العقدة؟

ترشيحاتنا

مفيش داعي لـ كيد النسا.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل السوبر المصري

والله بكيت.. رياض الخولي يكشف سرًا جديدًا عن فيلم طيور الظلام.. فيديو

في واقعة فيديو الراقصة .. فصل مدير المدرسة و5 معلمين بالمنوفية

عاجل.. الاتحاد الأوروبي يقرر تنفيذ عملية لمنع تدفق الأسلحة من تركيا إلى ليبيا.. فيديو

أخبار الفن.. رامي جمال يهاجم الإعلام: تجاهلوا ألبومي.. حقيقة ارتباط رانيا منصور بـ شريف سلامة.. محمد رمضان يكشف سبب الهجوم عليه

حسام غالي يكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في كأس السوبر

AdvertisementS

خاص .. مدافع صن داونز يكشف عن المرشح الأول للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

استبعاد أحمد فتحي من تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة السوبر.. اعرف التفاصيل

كلام نهائي.. رمضان صبحي خارج سوبر الأهلي والزمالك

أحمد مرتضى منصور يرد على تجاهل كهربا أمام منصة السوبر المصري

إسماعيل يوسف يرد على تصريحات نجم الأهلي السابق حول مباراة السوبر المصري

ميدو: هذا اللاعب بالزمالك يشارك بدلًا من «حازم إمام» أمام الأهلي

صدمة للترجي .. إصابة طه الخنيسي وسامح الدربالي وغيابهما عن مباراة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

أصابني الرعب.. مدافع صن داونز يكشف لـ «صدى البلد» رد فعله عقب معرفته بمواجهة الأهلي

نادر السيد يكشف عن توقعه لنتيجة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. مفآجأة

أخبار النادي الأهلي.. قراران جديدان لـ فايلر.. واللجنة المنظمة للسوبر تفاجئ الأهلي

ميدو يؤكد عدم مشاركة رمضان صبحي في مباراة السوبر.. ويكشف سبب سفره الحقيقي إلى أبو ظبي

حسام غالي يكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في كأس السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها