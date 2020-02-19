طارق السعيد: أجاي الورقة الرابحة للأهلي.. وهذا تشكيل الزمالك

أكد طارق السعيد، نجم الزمالك السابق، أن مباراة السوبر المصري ستشهد منافسة قوية من القطبين "الأهلي والزمالك".





وقال طارق خلال حواره ببرنامج "الماتش " الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "صدى البلد" أن الزمالك قدم أداءً مميزًا أمام الترجي التونسي بالسوبر الإفريقي، ولا أعتقد ان كارتيرون سوف يغير التشكيل أمام الأهلي".





وأكمل : "أكن كامل التقدير للقطبين ولكن انتمائي للنادي الزمالك ، والفريقان يمتلكان الكثير من مفاتيح اللعب المؤثرة".





وأتم : "جونيور أجاي الورقة الرابحة للنادي الأهلي بالسوبر وغياب رمضان صبحي مؤثر".



