نيفين القباج: لن نتسامح في حق الأطفال أو نقبل إهانتهم بمؤسسات الرعاية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إن بعض مؤسسات رعاية الأطفال يحدث فيها مخالفات ولا يمكننا إنكار ذلك.





وأضافت نيفين القباج في حوارها على قناة "سكاي نيوز عربية": " لن نتسامح في حق أي طفل أو تعرض أي طفل إلى الإهانة أو يكون عرضة لامزجة خاصة أو مخالفات".





وتابعت نيفين القباج: "هناك اهتمام كبير بمبادرة أطفال بلا مأوى منذ العام الماضي، ولدينا 17 عربة مجهزة ومتنقلة تجري الكشف الطبي السريع على الأطفال للتأكد من خلوهم من الأمراض".





وأكملت نيفين القباج: "لدينا بعض الأنشطة للأطفال، و الهدف من عربات أطفال بلا مأوى لتشجيع الأطفال على ترك الشوارع إلى ان يتم وضعهم في مؤسسات الرعاية".



