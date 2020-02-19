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نيفين القباج: لن نتسامح في حق الأطفال أو نقبل إهانتهم بمؤسسات الرعاية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:15 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
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هاني حسين
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إن بعض مؤسسات رعاية الأطفال يحدث فيها مخالفات ولا يمكننا إنكار ذلك.

وأضافت نيفين القباج في حوارها على قناة "سكاي نيوز عربية": "لن نتسامح في حق أي طفل أو تعرض أي طفل إلى الإهانة أو يكون عرضة لامزجة خاصة أو مخالفات".

وتابعت نيفين القباج: "هناك اهتمام كبير بمبادرة أطفال بلا مأوى منذ العام الماضي، ولدينا 17 عربة مجهزة ومتنقلة تجري الكشف الطبي السريع على الأطفال للتأكد من خلوهم من الأمراض".

وأكملت نيفين القباج: "لدينا بعض الأنشطة للأطفال، والهدف من عربات أطفال بلا مأوى لتشجيع الأطفال على ترك الشوارع إلى ان يتم وضعهم في مؤسسات الرعاية".

ولفتت نيفين القباج: "تم افتتاح 7 مؤسسات جديدة للكبار بلا مأوى بالتعاون مع جمعيات أهلية، وهناك بعض التحديات التي تواجهنا مثل عدم رغبة بعض الكبار ترك الشارع".
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