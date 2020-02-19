عصام السيد رئيسا للجنة تحكيم مهرجان مسرح الجنوب

أعلن الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب عن اختيار لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية في الدورة الخامسة.





وقررت إدارة المهرجان أن تضم لجنة التحكيم المخرج الكبير عصام السيد رئيسا وعضوية كل من المخرج الكبير ناصر عبد المنعم والمسرحى السعودى إبراهيم عسيرى.





وتقام الدور الخامسة للمهرجان فى الفترة من 9 إلى 15 أبريل المقبل بمحافظة أسيوط.



