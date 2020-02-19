عصام السيد رئيسا للجنة تحكيم مهرجان مسرح الجنوب

أعلن الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب عن اختيار لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية في الدورة الخامسة.
وقررت إدارة المهرجان أن تضم لجنة التحكيم المخرج الكبير عصام السيد رئيسا وعضوية كل من المخرج الكبير ناصر عبد المنعم والمسرحى السعودى إبراهيم عسيرى.
وتقام الدور الخامسة للمهرجان فى الفترة من 9 إلى 15 أبريل المقبل بمحافظة أسيوط.
يذكر أن الدورة الخامسة من المهرجان تقام برعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسيوط والهيئة العامة لقصور الثقافة وشركة hk للاستثمار الزراعى ومؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة الهدف للدعاية والإعلان وجمعية الوادى.