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أخبار البلد

بفضل نمو الاقتصاد المصري.. شمال أفريقيا أصبحت أفضل المناطق أداءً اقتصاديا.. انفوجراف

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:43 ص
انفوجراف
انفوجراف
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول استمرار تأكيد دور مصر في دفع الاقتصاد الأفريقي للأمام.

وأوضح الانفوجراف أن شمال أفريقيا أصبحت أفضل المناطق أداءً بفضل تحقيق مصر معدلات نمو كبيرة بعد نجاحها في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي وبدء الإنتاج من حقل ظهر للغاز.

وأشار الانفوجراف إلى أن الخمس دول الكبار في أفريقيا يستحوذون على 55% من معدل النمو الأفريقي 2019 وهم مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر والمغرب.

وقال مركز المعلومات إن أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الأفريقي أظهر نجاح منطقة شمال أفريقيا في أن تصبح ثاني أفضل المناطق أداءًا بعد شرق أفريقيا، وذلك بفضل ما تحققه مصر من معدلات نمو قوية بعد نجاحها في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي وبدء إنتاج حقل ظُهر.

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