تعليم الوادي الجديد: فتح باب القبول للعمل التطوعي بمدارس المحافظة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الأربعاء، فتح باب القبول للعمل التطوعي بمدارس التربية والتعليم والتعليم الفني داخل المحافظة.





أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغني، موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التصريح لخريجي المؤهلات العليا التربوية من الراغبين في العمل بمهنة التدريس تطوعًا.





أضاف مرغني، أنه سيجري تقديم الملفات باليد للإدارة التعليمية الراغب العمل تطوعا بها وذلك اعتبارًا من الخميس ٢٠ وحتى الأربعاء ٢٦ من فبراير ٢٠٢٠ م، بما في ذلك يوم الجمعة ولا يجوز التقدم في أكثر من إدارة واحدة.





وأشار مرغنى إلى الأوراق المطلوبة للتقدم، هي طلب مقدم باسم مدير عام الإدارة التعليمية، صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، أصل المؤهل العالي التربوي أو المؤهل التربوي وشهادة الدبلوم التربوية، الموقف من التجنيد للذكور، على أن يجري الإعلان بمكان وموعد المقابلات الشخصية طبقا للجدول المعلن بكل إدارة تعليمية.





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من ناحية أخرى، استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد صلاح مرغنى، طلاب مدرسة التربية الفكرية المشاركون في تصفيات ألعاب القوى على مستوى الجمهورية، وذلك قبل دقائق قليلة من مغادرة المحافظة إلى مدينة أبو قير بالإسكندرية للمشاركة بالبطولة وبحضور أيمن آدم، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

وأشار مرغنى، إلى مشاركة الطالبة إيمان محمد شافعي بالعدو لـ٢٠٠ متر، والطالب محمد عاطف يوسف، دفع جلة والطالبة رندا زين العابدين عبد المعز دفع جلة