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فن

#ادعم_منى_فاروق يتصدر تويتر ومغردون: لو كانت راجل مكنش حد هيهتم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:14 م
منى فاروق
منى فاروق
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شروق حمدى
تصدر هاشتاج #ادعم_منى_فاروق موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر بعد تهديدها بالانتحار من خلال فيديو لايف بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

ودشن رواد تويتر #ادعم_منى_فاروق وجاءت أبرز التغريدات: 

كل الدعم لمنى فاروق #ادعم_منى_فاروق 

كلنا غلطنا وربنا غفور رحيم #ادعم_منى_فاروق

لو كانت راجل مكنش حد هيهتم مع ان الغلط و الحرام عند ربنا واحد #ادعم_منى_فاروق

كل الناس بتغلط بس الاهم عدم تكرار الغلط # ادعم_منى_فاروق

وقالت منى فاروق من خلال الفيديو، إنها بعد خروجها من السجن لم تستطع العيش بطريقة طبيعية، فلم تكن قادرة على النزول للشارع والخروج من منزلها، بل وصل الأمر لديها إلى خوفها من النوم ورؤية الكوابيس خلال نومها. 

وتقدمت منى فاروق  باعتذار للشعب المصري، عن الفيديوهات الجنسية التي تم تسريبها لها، وطلبت السماح منهم، قائلة: "سامحوني، أنا عايزة أعيش بالحلال، وباب الحلال مقفول"، مشيرة إلى أن صناع الأعمال الفنية يخشون مساعدتها؛ حتى لا يتعرضون للهجوم. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، في شهر يوليو الماضي، إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.

يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018
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