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اقتصاد

المصرف المتحد يطلق محفظة رقمية باستخدام QR Code وطلب الدفع R2P

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أطلق المصرف المتحد أحدث النسخ من محفظة UB الرقمية وذلك بعد إدخال خاصية استخدام رمز الإجابة السريع QU Code Scan وخدمة طلب الدفع  Request to Pay.

ويأتى ذلك ضمن خطة المصرف المتحد فى تطوير التطبيقات الإلكترونية للقنوات الرقمية وطرق الدفع والخدمات الإلكترونية.


يقول أشرف القاضي – رئيس مجلس الإدارة -  إن هذه النسخة المحدثة من محفظة UB الرقمية تهدف إلي تمكين العملاء من الدفع للتجار مباشرة في اقل وقت وفي اي مكان داخل جمهورية مصر العربية دون عناء استخدام طرق الدفع التقليدية او استخدام الكاش مما يقلل من الفساد.  هذا فضلا عن الدقة العالية في الاستخدام.

وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد قد أطلق محفظة UB الرقمية عام 2018 وهذه النوعية من الخدمات تلقي قبولا كبيرا لدي الكثير من التجار  لأنها تقلل التعاملات المالية وتساهم في خفض تداول الكاش وتحقيق الشمول المالي.  كما تساهم هذه خدمة QR Code في تمكين العميل من تحويل النقود أو خصمها من حساب العميل مباشره واضافتها لحساب التاجر او البنك مما يساهم في عملية الاستغناء عن الكاش.

وأضاف أشرف القاضي أن أشهر ملامح عام 2019 الماضي و2020 الحالي هو منافسة البنوك علي تقديم خدمات الإلكترونية التي تتمتع بجودة عالية بالسوق المصري مما يصب في صالح العميل وكسب أعلى درجات رضاءه. 

5 محاور تدعم التحول الرقمي في مصر

وأوضح القاضي ان هناك 5 مؤشرات رئيسية تدعم عملية التحول الرقمي في مصر وهم : 
1- تطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش.
2- نمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي.
3- ارتفاع نسبة الشباب وإقبالهم علي استخدام طرق الدفع والخدمات الإلكترونية. 
4- وانتشار المحمول بشكل كبير.  
5- هذا فضلا عن نمو حجم التجارة الإلكترونية في مصر والتي سجلت 5 مليار دولار عام 2017 وسط توقعات بمضاعفاتها لتصل الي 20 مليار دولار عام 2021   

ملامح استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي

وأعرب أشرف القاضي أن الدولة المصرية والبنك المركزي المصري كان لهم دور محوري في التوجه لعملية التحول للاقتصاد الرقمي عبر تطبيق استراتيجية 2030  والتي تستهدف إلى تحول مصر إلي بوابة رقمية  كركيزة أساسية لتقديم الخدمات للمواطن بأعلي جودة وإيجاد حلول للقضايا الرئيسية ودعم استراتيجيات الشمول المالي وتقليل التعامل بالنقود الورقية.   

محفظة UB الرقمية افضل منتج رقمي لعام 2019 

حصدت محفظة UB أفضل منتج رقمي لعام 2019 من مجلة انترناشونال فينانس IMF الانجليزية.  حيث تتميز بالمرونة العالية والقدرة على جذب شريحة كبيرة من المجتمع خاصة فئة الشباب.  حيث تقدم باقة من الخدمات المالية المتميزة منها : السداد الإلكتروني للفواتير المستحقة - شحن الهاتف المحمول – إيداع الأموال في المحفظة خصما من الحسابات المصرفية – الاستعلام عن الحركات والمعاملات – سداد كروت الائتمان – شحن البطاقات المدفوعة مقدما – الحصول علي كشف حساب بنكي الكتروني – سحب الأموال من المحفظة – سداد قيمة الخدمات مباشرة من المحفظة .  فضلا عن تحويل الاموال مباشرة من محفظة إلى محفظة أخرى.  

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