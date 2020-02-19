مستقبل وطن ينجح في توقيع بروتوكول لتطوير 6 مناطق عشوائية بالفيوم

نجحت جهود عماد سعد حمودة، النائب عن بندر الفيوم والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في توقيع بروتوكول بين محافظة الفيوم وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء بهدف تطوير 6 مناطق عشوائية غير مخططة بمدينة الفيوم بتكلفة قدرها 120 مليون جنيه.





ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار جهود حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف لتبني ملف تطوير العشوائيات خاصة بمحافظة الفيوم من خلال جهوده وبالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.