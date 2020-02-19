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برلمان

مستقبل وطن ينجح في توقيع بروتوكول لتطوير 6 مناطق عشوائية بالفيوم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:15 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نجحت جهود عماد سعد حمودة، النائب عن بندر الفيوم والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في توقيع بروتوكول بين محافظة الفيوم وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء بهدف تطوير 6 مناطق عشوائية غير مخططة بمدينة الفيوم بتكلفة قدرها 120 مليون جنيه.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار جهود حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف لتبني ملف تطوير العشوائيات خاصة بمحافظة الفيوم من خلال جهوده وبالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.

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ويشمل البروتوكول تطوير المناطق التالية: "الصوفي والعرضي" والحاكورة ومساكن حي جنوب، و"الشيخا شفا وبطل السلام" و"الصيفية"، و"عزبة مأمون وعلواية صاوي"، و"عزبة جبيلي".

وأشار عماد سعد حمودة إلى أن تعامل الدولة مع ملف العشوائيات هدفه الأساسي الحفاظ على حياة المصريين وتوفير حياة آدمية تليق بهم؛ منوها بأن ملف العشوائيات كان من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية، خصوصًا مع انتشارها بشكل غير آمن، بجانب كونها تمثل تحديا يلتهم كافة جهود التنمية.
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