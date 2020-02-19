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ديني

مستشار الأمين العام للأمم المتحدة يثمن جهود مرصد الأزهر في مكافحة التطرف

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:28 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد صبري عبد الرحيم
استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم أداما ديانج، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية؛ للتعرف على جهود المرصد في محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى متابعة أحوال المسلمين في أرجاء العالم.

وتعرَّف «ديانج» على آلية عمل وحدات المرصد التي تضم اثنتي عشرة وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التي يؤديها الباحثون، كما اطلع على أحدث إصدارات المرصد المرئية والمطبوعة.

من جانبه ثمَّن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة جهودَ مرصد الأزهر في مكافحة الإرهاب والتصدي للدعاوى المتطرفة، لافتًا إلى دور المرصد العالمي في محاربة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» وخطاب «الكراهية»؛ لتعزيز السلم المجتمعي في كافة دول العالم.
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